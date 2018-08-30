Бомж в Черноисточинске на протяжении полугода обворовывал жителей поселка

Как было установлено полицией, бомж-вор выносил из садовых домиков ценные вещи, одежду и продукты. Затем он продавал украденное случайным водителям на трассе, а на вырученные деньги покупал алкоголь и еду. Жил мужчина в шалаше, сделанном из подручных средств, на одной из могил черноисточинского кладбища.