Бомж в Черноисточинске на протяжении полугода обворовывал жителей поселка

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Жители поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом с начала лета начали жаловаться в полицию на мелкие кражи из садовых домиков. Злоумышленник проникал внутрь помещений и выносил все, что мог. Когда полиция задержала вора, то им оказался бомж, живущий в шалаше на местном кладбище.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как было установлено полицией, бомж-вор выносил из садовых домиков ценные вещи, одежду и продукты. Затем он продавал украденное случайным водителям на трассе, а на вырученные деньги покупал алкоголь и еду. Жил мужчина в шалаше, сделанном из подручных средств, на одной из могил черноисточинского кладбища.
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Как сообщает «V-tagile.ru», на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Материалы переданы для утверждения в городскую прокуратуру.
В начале мая бомж из Качканара убил собутыльника и сжег его квартиру.
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