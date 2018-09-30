40 тонн металлов изъято из незаконного оборота в Нижнем Тагиле с начала 2018 года
В конце сентября в Нижнем Тагиле прошли очередные рейдовые мероприятия в рамках, которых правоохранительные органы проверили пункты приёма металла. Особое внимание полиции в ходе проверки было привлечено к пункту на улице Циолковского, на котором ранее уже изымался цветной и чёрный металл.
27 сентября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковым уполномоченным отдела полиции №16 организовали рейд по пунктам приёма металлов.
В девятый раз под внимание полиции попал пункт приёма на улице Циолковского, где ранее уже было изъято 800 килограмм лома, цветных и чёрных металлов. В этот раз был изъят весь металл, а также контрольные весы. Материалы о неоднократных нарушениях были направлены в суд, который изберёт для хозяина пункта приёма меру наказания.
Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», всего с начала 2018 года изъято около 40 тонн цветных и черных металлов, 208 граждан и должностных лиц привлечены к административной ответственности по ст.14.26 КоАП РФ. Также 16 незаконных пунктов приёма металлов на территории города прекратили свою деятельность.