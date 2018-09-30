40 тонн металлов изъято из незаконного оборота в Нижнем Тагиле с начала 2018 года

В девятый раз под внимание полиции попал пункт приёма на улице Циолковского, где ранее уже было изъято 800 килограмм лома, цветных и чёрных металлов. В этот раз был изъят весь металл, а также контрольные весы. Материалы о неоднократных нарушениях были направлены в суд, который изберёт для хозяина пункта приёма меру наказания.