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40 тонн металлов изъято из незаконного оборота в Нижнем Тагиле с начала 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 тонн металлов изъято из незаконного оборота в Нижнем Тагиле с начала 2018 года

Сегодня, 20:00Общество
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