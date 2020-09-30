Андрей Макаревич записал видео в поддержку нуждающегося в лечении уральского малыша

Андрей Макаревич записал видео в поддержку нуждающегося в лечении уральского малыша

Сегодня, 09:48ОбществоPhoto: скриншот с обращения Андрея Макаревича
Андрей Макаревич записал видео, в котором просит помочь малышу из Екатеринбурга, который нуждается в дорогостоящем лечении, пишет «КП-Екатеринбург».

Это чудовищно дорогой препарат, но если мы все вместе попробуем помочь, то должно получиться, говорит Макаревич.

Video:«КП-Екатеринбург»

Напомним, Миша Бахтин из Екатеринбурга страдает от спинальной мышечной атрофии. Минздрав Свердловской области выделил средства на начальный курс лечения в размере 32 миллионов рублей. Их хватит на четыре инъекции «Спинразы», по восемь миллионов каждая. Но такое лечение должно предоставляться на постоянной основе в течение всей жизни.

Кардинально решить вопрос здоровья малыша может второе лекарство. Оно разом поможет избавиться от болезни, но его стоимость составляет 150 миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы