Андрей Макаревич записал видео в поддержку нуждающегося в лечении уральского малыша

Это чудовищно дорогой препарат, но если мы все вместе попробуем помочь, то должно получиться, говорит Макаревич.
Напомним, Миша Бахтин из Екатеринбурга страдает от спинальной мышечной атрофии. Минздрав Свердловской области выделил средства на начальный курс лечения в размере 32 миллионов рублей. Их хватит на четыре инъекции «Спинразы», по восемь миллионов каждая. Но такое лечение должно предоставляться на постоянной основе в течение всей жизни.
Кардинально решить вопрос здоровья малыша может второе лекарство. Оно разом поможет избавиться от болезни, но его стоимость составляет 150 миллионов рублей.