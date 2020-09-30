Андрей Макаревич записал видео в поддержку нуждающегося в лечении уральского малыша

Напомним, Миша Бахтин из Екатеринбурга страдает от спинальной мышечной атрофии. Минздрав Свердловской области выделил средства на начальный курс лечения в размере 32 миллионов рублей. Их хватит на четыре инъекции «Спинразы», по восемь миллионов каждая. Но такое лечение должно предоставляться на постоянной основе в течение всей жизни.