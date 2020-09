Андрей Макаревич записал видео в поддержку нуждающегося в лечении уральского малыша

Андрей Макаревич записал видео, в котором просит помочь малышу из Екатеринбурга, который нуждается в дорогостоящем лечении, пишет «КП-Екатеринбург».

Это чудовищно дорогой препарат, но если мы все вместе попробуем помочь, то должно получиться, говорит Макаревич. Video: «КП-Екатеринбург» Напомним, Миша Бахтин из Екатеринбурга страдает от спинальной мышечной атрофии. Минздрав Свердловской области выделил средства на начальный курс лечения в размере 32 миллионов рублей. Их хватит на четыре инъекции «Спинразы», по восемь миллионов каждая. Но такое лечение должно предоставляться на постоянной основе в течение всей жизни. Кардинально решить вопрос здоровья малыша может второе лекарство. Оно разом поможет избавиться от болезни, но его стоимость составляет 150 миллионов рублей. Областной минздрав выделит младенцу из Екатеринбурга 32 миллиона рублей на лечение

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter