На Урале донор отсудил у «ВСМПО-Ависма» дополнительные выходные

На Урале донор отсудил у «ВСМПО-Ависма» дополнительные выходные

Сегодня, 13:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Донор из Свердловской области смог отстоять в суде свое право на дополнительные дни отдыха, сообщает Свердловский областной суд.

Мужчина с 1993 года работает в ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», при этом он является донором.

В 2019 году он дважды получил отказ от работодателя в предоставлении одного из двух дней отдыха, которые положены по закону за сдачу крови и ее компонентов. Руководство объясняло это тем, что мужчина сдавал кровь в междусменный перерыв, а соглашение о выходе на работу в день сдачи крови отсутствует.

Донор обратился в Верхнесалдинский районный суд. Он просил признать незаконными действия работодателя, предоставить положенные выходные и компенсировать моральный вред в размере пять тысяч рублей.

Однако Верхнесалдинского районный суд в удовлетворении иска отказал. Тогда истец подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

По его словам, сдача крови осуществлялась в свободное от работы время, поэтому никаких договоров с работодателем не требовалось.

Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции. Было принято новое решение, частично удовлетворяющее исковые требования. Теперь ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» должна предоставить мужчине два дополнительных дня отдыха за сдачу крови и возместить одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в Свердловской области не хватает всех групп донорской крови.

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