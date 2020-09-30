На Урале донор отсудил у «ВСМПО-Ависма» дополнительные выходные

В 2019 году он дважды получил отказ от работодателя в предоставлении одного из двух дней отдыха, которые положены по закону за сдачу крови и ее компонентов. Руководство объясняло это тем, что мужчина сдавал кровь в междусменный перерыв, а соглашение о выходе на работу в день сдачи крови отсутствует.