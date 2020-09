На Урале донор отсудил у «ВСМПО-Ависма» дополнительные выходные

Донор из Свердловской области смог отстоять в суде свое право на дополнительные дни отдыха, сообщает Свердловский областной суд.

Мужчина с 1993 года работает в ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», при этом он является донором. В 2019 году он дважды получил отказ от работодателя в предоставлении одного из двух дней отдыха, которые положены по закону за сдачу крови и ее компонентов. Руководство объясняло это тем, что мужчина сдавал кровь в междусменный перерыв, а соглашение о выходе на работу в день сдачи крови отсутствует. Донор обратился в Верхнесалдинский районный суд. Он просил признать незаконными действия работодателя, предоставить положенные выходные и компенсировать моральный вред в размере пять тысяч рублей. Однако Верхнесалдинского районный суд в удовлетворении иска отказал. Тогда истец подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. По его словам, сдача крови осуществлялась в свободное от работы время, поэтому никаких договоров с работодателем не требовалось. Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции. Было принято новое решение, частично удовлетворяющее исковые требования. Теперь ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» должна предоставить мужчине два дополнительных дня отдыха за сдачу крови и возместить одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, в Свердловской области не хватает всех групп донорской крови. В Свердловской области не хватает всех групп донорской крови

Related news: В Свердловской области не хватает всех групп донорской крови

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter