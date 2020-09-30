«Светлый город» пришел еще в один поселок под Нижним Тагилом

Кроме Чаужа «Светлый город» уже реализован в поселках Волчевка, Баклушина и Покровское-1, селах Верхняя Ослянка и Серебрянка. Ведется монтаж в селах Елизаветинское и Сулем. В поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, деревнях Баронская и Усть-Утка освещение запущено в режиме тестирования.