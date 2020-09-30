«Светлый город» пришел еще в один поселок под Нижним Тагилом

«Светлый город» пришел еще в один поселок под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:42ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В поселке Чауж в рамках программы «Светлый город» введена в эксплуатацию новая линия уличного освещения, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В течение 2019 года велось масштабное строительство объектов в рамках программы.

В поселке больше 30 частных домов. Пришлось построить восемь бетонных опор, точку электропитания, больше 700 метров электропроводки и установить 25 точек освещения, рассказала заместитель начальника территориального развития и общественных связей Лидия Панникова.

Кроме Чаужа «Светлый город» уже реализован в поселках Волчевка, Баклушина и Покровское-1, селах Верхняя Ослянка и Серебрянка. Ведется монтаж в селах Елизаветинское и Сулем. В поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, деревнях Баронская и Усть-Утка освещение запущено в режиме тестирования.

Напомним, летом глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе видеоконференции с председателем правительства РФ Юрием Борисовым представил проект «Светлый город». По словам мэра, проект снижает число ДТП и уличных преступлений. Контракт предусматривает строительство и обслуживание до 2042 года.

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