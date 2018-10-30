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Переключения сетей «Колэнерго» произошли до аварии плавучего дока ПД-50
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Переключения сетей «Колэнерго» произошли до аварии плавучего дока ПД-50

Сегодня, 18:28ОбществоФото: Семен Майстерман/ТАСС
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