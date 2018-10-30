Переключения сетей «Колэнерго» произошли до аварии плавучего дока ПД-50

Как пишет издание «Новые известия», в понедельник в Мурманской области стояла непогода из-за чего в регионе стали возникать перебои с подачей электроэнергии. Мокрый снег прилипал к проводам и превращался в наледь.

Сотрудники «Колэнерго» максимально быстро переподключили электросети. Электроснабжение было восстановлено. Однако специалисты компании выпустили предупреждение о непродолжительных отключениях от сети отдельных частей Мурманска и Североморска, вызванных аварийно-восстановительными работами.

Переподключения были осуществлены вчера в 22:00. Плавучий док ПД-50 ушел под воду уже после того, как подачу электроэнергии восстановили. С подстанции «Колэнерго» к военным сетям идут два фидера. Это означает, что поломка случилась в сетях «Оборонэнерго», заявил начальник отдела по связям с общественностью «Колэнерго» Сергей Чернышев.

Выводы эксперта подтвердила поведенная главным инженером ПАО «Россети» Дмитрием Гвоздевым внутренняя проверка. Уже известно, что с 12:00 понедельника по 11:30 вторника никаких отключений в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и «Колэнерго», питающих электроэнергией 82-й судоремонтный завод в Росляково, не происходило.