Екатеринбургский эксперт прогнозирует всеобщий локдаун на Урале из-за COVID-19

Он рассказал об условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Соловьев считает, что это возможно в двух случаях.
Во-первых, нужны достаточные меры воздействия для разрыва цепочек распространения коронавируса. Снижение заболеваемости можно наблюдать через две-три недели. Основной критерий для блокировки — это заполненность коек в реанимации.
Вторым критерем является формирование иммунной прослойки, достаточной для ограничения скорости распространения COVID-19 среди людей. Эксперт отмечает, что достаточно достигнуть уровня серопревалентности (число людей, у которых положительный результат теста на заболевание основан на образцах сыворотки крови — прим. ред.) в 30-40% для контроля эпидемиологического процесса.
Соловьев считает, что нужно время для выработки антител в достаточном количестве у большинства людей, которые встречались с вирусом.
Думаю, при достижении 20-25% порога положительных ПЦР-тестов через несколько недель начнётся снижение заболеваемости,говорит врач.
Эпидемиолог заключил, что через две-три недели на Среднем Урале может начать снижаться заболеваемость и снизится количество госпитализированных.
Напомним, в Екатеринбурге из-за нехватки персонала заведующие подстанциями «скорой помощи» выезжают на вызовы к больным COVID-19.