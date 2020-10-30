Екатеринбургский эксперт прогнозирует всеобщий локдаун на Урале из-за COVID-19

Вторым критерем является формирование иммунной прослойки, достаточной для ограничения скорости распространения COVID-19 среди людей. Эксперт отмечает, что достаточно достигнуть уровня серопревалентности (число людей, у которых положительный результат теста на заболевание основан на образцах сыворотки крови — прим. ред.) в 30-40% для контроля эпидемиологического процесса.