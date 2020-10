Екатеринбургский эксперт прогнозирует всеобщий локдаун на Урале из-за COVID-19

По прогнозам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, всеобщего локдауна в ситуации с коронавирусом избежать невозможно, сообщает Е1.

Он рассказал об условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Соловьев считает, что это возможно в двух случаях. Во-первых, нужны достаточные меры воздействия для разрыва цепочек распространения коронавируса. Снижение заболеваемости можно наблюдать через две-три недели. Основной критерий для блокировки — это заполненность коек в реанимации. Вторым критерем является формирование иммунной прослойки, достаточной для ограничения скорости распространения COVID-19 среди людей. Эксперт отмечает, что достаточно достигнуть уровня серопревалентности (число людей, у которых положительный результат теста на заболевание основан на образцах сыворотки крови — прим. ред.) в 30-40% для контроля эпидемиологического процесса. Соловьев считает, что нужно время для выработки антител в достаточном количестве у большинства людей, которые встречались с вирусом. Думаю, при достижении 20-25% порога положительных ПЦР-тестов через несколько недель начнётся снижение заболеваемости,говорит врач. Эпидемиолог заключил, что через две-три недели на Среднем Урале может начать снижаться заболеваемость и снизится количество госпитализированных. Напомним, в Екатеринбурге из-за нехватки персонала заведующие подстанциями «скорой помощи» выезжают на вызовы к больным COVID-19. В Екатеринбурге десять «суперкоманд» вышли на борьбу с COVID-19

