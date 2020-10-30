Екатеринбургский эксперт прогнозирует всеобщий локдаун на Урале из-за COVID-19

Екатеринбургский эксперт прогнозирует всеобщий локдаун на Урале из-за COVID-19

Сегодня, 15:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
По прогнозам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, всеобщего локдауна в ситуации с коронавирусом избежать невозможно, сообщает Е1.

Он рассказал об условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Соловьев считает, что это возможно в двух случаях.

Во-первых, нужны достаточные меры воздействия для разрыва цепочек распространения коронавируса. Снижение заболеваемости можно наблюдать через две-три недели. Основной критерий для блокировки — это заполненность коек в реанимации.

Вторым критерем является формирование иммунной прослойки, достаточной для ограничения скорости распространения COVID-19 среди людей. Эксперт отмечает, что достаточно достигнуть уровня серопревалентности (число людей, у которых положительный результат теста на заболевание основан на образцах сыворотки крови — прим. ред.) в 30-40% для контроля эпидемиологического процесса.

Соловьев считает, что нужно время для выработки антител в достаточном количестве у большинства людей, которые встречались с вирусом.

Думаю, при достижении 20-25% порога положительных ПЦР-тестов через несколько недель начнётся снижение заболеваемости,говорит врач.

Эпидемиолог заключил, что через две-три недели на Среднем Урале может начать снижаться заболеваемость и снизится количество госпитализированных.

Напомним, в Екатеринбурге из-за нехватки персонала заведующие подстанциями «скорой помощи» выезжают на вызовы к больным COVID-19.

Related news:
Свердловская областьэксперткоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы