“Россети” запустили два больших объекта в центре России

Компания “Россети” закончила работу над двумя большими проектами в Центральной части России.

По сообщению издания ТАСС, энергетическая компания “Россети” ввела в эксплуатацию подстанцию “Белгород”, которая питает город и его окрестности, а также перевела в цифровой формат электросети Брянского района. К концу текущего года энергетики планируют перевести на “цифру” еще тридцать восемь районов электрических сетей. На торжественном запуске новых проектов присутствовали министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Министр энергетики подчеркнул, что завершение строительства подстанции “Белгород” и перевод электросетей Брянского района в цифровой формат позволят обеспечить более высокую надежность и доступность электроснабжения. Он отметил, что основными потребителями электроэнергии в этих районах являются жители, социальные организации, транспортные учреждения и крупные промышленные предприятия. Ливинский отметил, что при проведении работ по обоим проектам специалисты использовали современные технологии и надежное оборудование. “Эти проекты – важный шаг на пути цифровой трансформации сетевого комплекса, которая проходит сегодня в масштабе всей России”, - добавил Ливинский. В Белгороде “Россети” построили и подключили новую подстанцию, которая повысит надежность электроснабжения в городе и на прилегающих территориях. Установленное оборудование полностью автоматизировано, поэтому сможет в автоматическом режиме обрабатывать больше 10 тысяч цифровых сигналов, а операторы будут отслеживать его параметры дистанционно. Старую подстанцию, которая была установлена шестьдесят лет назад, снесут, а землю передадут городу в пользование. Стоимость реализации данного проекта составила порядка шести с половиной миллиардов рублей. В Брянском районе энергетики провели работы по переводу электрических сетей в цифровой формат. Это позволило обеспечить стопроцентную наблюдаемость, полное покрытие цифровой связью, а также возможность дистанционных оперативных переключений в нормальных и аварийных режимах. До конца текущего года энергетики планируют запустить в работу еще тридцать восемь цифровых районов электросетей. Объем инвестиций «Россетей» в развитие Белгородской области в 2017-2019 гг. составил больше девятнадцати миллиардов рублей. До 2024 года компания вложит ещё примерно равную сумму. В Брянской области в 2017-2019 гг. компания направила в качестве финансирования больше шести с половиной миллиардов рублей, в 2020 -2024 гг. его объем превысит эту сумму минимум в два раза.

