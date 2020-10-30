“Россети” запустили два больших объекта в центре России

В Белгороде “Россети” построили и подключили новую подстанцию, которая повысит надежность электроснабжения в городе и на прилегающих территориях. Установленное оборудование полностью автоматизировано, поэтому сможет в автоматическом режиме обрабатывать больше 10 тысяч цифровых сигналов, а операторы будут отслеживать его параметры дистанционно. Старую подстанцию, которая была установлена шестьдесят лет назад, снесут, а землю передадут городу в пользование. Стоимость реализации данного проекта составила порядка шести с половиной миллиардов рублей.