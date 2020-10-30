Угрожали «выбить» долг: на Урале оштрафовали угрожающих дочери должника коллекторов

«Иван Сергеевич» также звонил на служебный номер телефона женщины с требованием оплатить долг отца, при этом в разговоре он оскорблял ее, выражался нецензурной бранью, оказывал психологическое давление, угрожал приездом к ней домой коллекторов, которые «выбьют» с нее долги,подчеркнули в пресс-службе.