Спасатели и пожарные приехали к детям в садики МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила

Спасатели и пожарные приехали к детям в садики МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила
Спасатели и пожарные приехали к детям в садики МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила
Сегодня, 19:31ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
С тагильскими дошкольниками провели занятия в рамках месячника безопасности по гражданской обороне.

Два детских садика объединения «Маячок» в Нижнем Тагиле стали площадками для реализации программы МЧС и спасателей по профилактике пожарной безопасности. Дошкольники из детсадов № 146 и № 25 узнали, почему нельзя играть спичками и зажигалками, как вести себя при первых признаках возгорания, как вызвать пожарных, сообщается на странице Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Ребята повторили правила пожарной безопасности, посмотрели обучающие мультфильмы и даже смогли примерить костюмы пожарных и спасателей.

Фото:МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, дети из детсада № 75 Нижнего Тагила стали победителями всероссийского конкурса «Золотой фонд Российского образования: от настоящего к будущему». Юные тагильчане в рамках «Лаборатории профессий» рассказывали о деятельности спасателей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
МЧСспасателиученияюные спасателимаячок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы