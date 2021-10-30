Спасатели и пожарные приехали к детям в садики МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила

Два детских садика объединения «Маячок» в Нижнем Тагиле стали площадками для реализации программы МЧС и спасателей по профилактике пожарной безопасности. Дошкольники из детсадов № 146 и № 25 узнали, почему нельзя играть спичками и зажигалками, как вести себя при первых признаках возгорания, как вызвать пожарных, сообщается на странице Центра защиты населения Нижнего Тагила.