Телеграм-блогер Александр Устинов задержан в Екатеринбурге при получении 10 млн руб.

О задержании сообщило издание Znak.com, ссылаясь на собственный источник. По информации издания, Устинов на своем телеграм-канале планировал осветить какую-то тему. Предположительно, деньги он получил за прекращение публикаций.

Позднее стало известно, что Устинов подозревается в создании преступной группировки. Члены этой группы занимались распространением недостоверной информации о политиках и предпринимателях. После публикаций вымогали у героев публикаций деньги. Информация размещалась на специально созданных интернет-порталах, зарегистрированных на территории России, Канады, Украины и Америки.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление, которое подали в полицию бизнесмены одной из фирм, подвергшиеся шантажу со стороны группировки. По их словам, злоумышленники заполучили в результате шантажа шесть млн рублей.