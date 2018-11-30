Телеграм-блогер Александр Устинов задержан в Екатеринбурге при получении 10 млн руб.
В Екатеринбурге 29 ноября был задержан владелец телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов при получении 10 миллионов рублей.
О задержании сообщило издание Znak.com, ссылаясь на собственный источник. По информации издания, Устинов на своем телеграм-канале планировал осветить какую-то тему. Предположительно, деньги он получил за прекращение публикаций.
Позднее стало известно, что Устинов подозревается в создании преступной группировки. Члены этой группы занимались распространением недостоверной информации о политиках и предпринимателях. После публикаций вымогали у героев публикаций деньги. Информация размещалась на специально созданных интернет-порталах, зарегистрированных на территории России, Канады, Украины и Америки.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление, которое подали в полицию бизнесмены одной из фирм, подвергшиеся шантажу со стороны группировки. По их словам, злоумышленники заполучили в результате шантажа шесть млн рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отказались от комментария по данной ситуации.
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