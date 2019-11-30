Тагильчанка стала победительницей двух этапов Кубка России по прыжкам на лыжах
Сегодня, 11:47ОбществоФото: TagilCity.ru
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Тагильчанка Кристина Прокопьева из школы олимпийского резерва «Аист» стала победительницей первых двух этапов Кубка России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Второе место в первый день соревнований заняла еще одна спортсменка из Нижнего Тагила Алина Бородина.
7–8 декабря на горе Долгой состоится этап Кубка мира среди мужчин.
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