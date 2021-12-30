Робот-дезинфектор Сбербанка стал одним из важнейших изобретений года

Робот-дезинфектор Сбербанка стал одним из важнейших изобретений года
Робот-дезинфектор Сбербанка стал одним из важнейших изобретений года
Сегодня, 18:12ОбществоФото: press.sber.ru
Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что одними из главных изобретений 2021 года стали композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках.

Ивлиев сообщил, что биоразлагаемый антибактериальный композиционный материал создан Институтом химической физики им. Н. М. Эмануэля РАН. По его словам, материал отличается высокой эластичностью и способностью разрушать патогенные биопленки, и из него можно создавать разные бытовые предметы, передает ria.ru.

Второе изобретение — робот-дезинфектор Сбербанка, который с помощью искусственного интеллекта может ориентироваться в пространстве, запомнить маршруты перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции. В своей работе робот учитывает такие параметры, как уровень чистоты воздуха, объема кислорода и числа людей в комнате.

Третьим важнейшим изобретением года глава Роспатента назвал наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина — инсулин в таблетке.

Ивлиев также рассказал, что отбор лучших изобретений проводят эксперты Федерального института промышленной собственности. Помимо этого, аналитики проводят телефонный опрос патентообладателей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы