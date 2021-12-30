Робот-дезинфектор Сбербанка стал одним из важнейших изобретений года

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что одними из главных изобретений 2021 года стали композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках.

Ивлиев сообщил, что биоразлагаемый антибактериальный композиционный материал создан Институтом химической физики им. Н. М. Эмануэля РАН. По его словам, материал отличается высокой эластичностью и способностью разрушать патогенные биопленки, и из него можно создавать разные бытовые предметы, передает ria.ru. Второе изобретение — робот-дезинфектор Сбербанка, который с помощью искусственного интеллекта может ориентироваться в пространстве, запомнить маршруты перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции. В своей работе робот учитывает такие параметры, как уровень чистоты воздуха, объема кислорода и числа людей в комнате. Третьим важнейшим изобретением года глава Роспатента назвал наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина — инсулин в таблетке. Ивлиев также рассказал, что отбор лучших изобретений проводят эксперты Федерального института промышленной собственности. Помимо этого, аналитики проводят телефонный опрос патентообладателей.

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