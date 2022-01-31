Фиктивный брак аннулировала прокуратура в Нижнем Тагиле

Фиктивный брак аннулировала прокуратура в Нижнем Тагиле
Фиктивный брак аннулировала прокуратура в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:28ОбществоФото: pixabay.com

В Нижнем Тагиле аннулирован фиктивный брак россиянки и жителя Таджикистана

Прокуратура Нижнего Тагила выявила нарушения, допущенные при регистрации брака местной жительницы с уроженцем Таджикистана.

Одна женщина в Нижнем Тагиле в 2019 году вышла замуж. Ее избранником стал уроженец Таджикистана, не имевший гражданства России.

Проверяя акты записи гражданского состояния, сотрудники прокуратуры выяснили, что брак на самом деле фиктивный. Иностранец со своей супругой не жил. Общих детей у них не было. Хозяйство они не вели.

Такой союз в России считается недействительным. Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало его аннулировать. Лишь после этого уроженец Таджикистана покинул пределы страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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