В России из-за пандемии коронавируса временно приостановят регистрацию браков

ЗАГСы будут продолжать работать, но пока в стране действуют меры по недопущению распространения коронавируса, регистрировать будут только акты о смерти и рождении.

Ранее такое предложение выдвинул Минюст. На сайте ведомства было размещено обращение, что все браки, планируемые для регистрации весной, должны быть перенесены на более позднее время. Ориентировочной датой является 1 июня 2020 года. К этому времени планируется взять ситуацию с коронавирусом под контроль.

Постановлением премьер-министра Михаила Мишустина проводить свадебные торжества временно запрещается, а остальные услуги оказываются населению.

Кроме того, подготовлен специальный проект, предусматривающий дистанционную регистрацию смерти и рождения. Контролировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг будет Минюст России. Планируется, что запущены услуги в электронном виде будут в ближайшее время.

По последним данным, в России зарегистрировано 2334 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 17 человек скончались. 33 случая заражения зарегистрировано в Свердловской области.