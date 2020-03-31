В России из-за пандемии коронавируса временно приостановят регистрацию браков
В связи с пандемией коронавируса в России временно прекратится регистрация браков, сообщает «Комсомольская правда».
ЗАГСы будут продолжать работать, но пока в стране действуют меры по недопущению распространения коронавируса, регистрировать будут только акты о смерти и рождении.
Ранее такое предложение выдвинул Минюст. На сайте ведомства было размещено обращение, что все браки, планируемые для регистрации весной, должны быть перенесены на более позднее время. Ориентировочной датой является 1 июня 2020 года. К этому времени планируется взять ситуацию с коронавирусом под контроль.
Постановлением премьер-министра Михаила Мишустина проводить свадебные торжества временно запрещается, а остальные услуги оказываются населению.
Кроме того, подготовлен специальный проект, предусматривающий дистанционную регистрацию смерти и рождения. Контролировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг будет Минюст России. Планируется, что запущены услуги в электронном виде будут в ближайшее время.
По последним данным, в России зарегистрировано 2334 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 17 человек скончались. 33 случая заражения зарегистрировано в Свердловской области.