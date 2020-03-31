В России создана база данных уволенных и сокращенных сотрудников из-за коронавируса

С начала апреля ведомство будет получать информацию об увольнениях, сокращениях, переводах на удаленный режим работы и задержках заработной платы напрямую от работодателей.

31 марта министр труда РФ Антон Котяков направил письмо в правительство Свердловской области с просьбой обеспечить регистрацию всех предприятий региона на портале Минтруда «Работа в России». Бизнесмены в свои аккаунты должны оперативно вносить информацию о принимаемых кадровых решениях.

Отмечается, что разработка мер поддержки регионов в плане борьбы с последствиями коронавируса будет осуществляться на основании полученных на портале данных.

По словам адвоката Ивана Кадочникова, на данный момент, вся информация передается центру занятости в бумажном виде. Переход на электронные носители удобен будет всем.

Неделя с 30 марта по 5 апреля включительно объявлена выходной. На данный момент закрыто большинство предприятий. В частности, разрешается работать продуктовым магазинам, аптекам, сервисам по доставке еды.