В России сроки подачи документов в ВУЗы перенесены из-за эпидемии коронавируса

По его словам, приемная комиссия сдвигается. Последний день подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Так, первая волна зачислена будет 19 августа, а вторая — 24 августа. Планируется, что все студенты, в том числе и первокурсники, начнут заниматься с 1 сентября.