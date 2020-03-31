В России сроки подачи документов в ВУЗы перенесены из-за эпидемии коронавируса
Вчера, 23:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2020 году выпускникам школ в России можно будет подать документы для поступления в ВУЗы до 10 августа, сообщает Ура.ру со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, приемная комиссия сдвигается. Последний день подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Так, первая волна зачислена будет 19 августа, а вторая — 24 августа. Планируется, что все студенты, в том числе и первокурсники, начнут заниматься с 1 сентября.
Ранее стало известно, что сроки проведения Единого государственного экзамена будут перенесены на 8 июня, а девятиклассники будут сдавать экзамены с 9 июня.
По последним данным, в России зарегистрировано 2336 случая заражения коронавирусом, из них 19 скончались. Более чем в 50 регионах введен режим самоизоляции. В Свердловской области зафиксировано 33 случая заражения.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей