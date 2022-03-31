Ключи от новых квартир получили 25 семей Нижнего Тагила

Ключи от новых квартир получили 25 семей Нижнего Тагила
Ключи от новых квартир получили 25 семей Нижнего Тагила
Сегодня, 12:19ОбществоФото: 1MI
Ключи от новых квартир на улице Новострой, 21 получили 25 семей в Нижнем Тагиле. Их вручал глава города Владислав Пинаев в торжественной обстановке.

Переехали семьи из 9 аварийных домов из разных районов города. Владислав Пинаев поздравил всех с этим событием.

Также он осмотрел территорию вокруг здания и сами квартиры, выполненные «под ключ». Гости и собственники оценили удобство подъездов, просторные лоджии и внутреннюю отделку.

Глава Нижнего Тагила отметил, что программа будет продолжать реалиовываться, а до конца 2022 года еще 15 семей получат новые квартиры.

Напомним, 6 однокомнатных и 19 двухкомнатных квартир были куплены муниципалитетом путем инвестирования в строительство. Общий объем финансирования составил 41 миллион рублей. Всего с 2019 года в рамках программы планируется снести 41 аварийный дом и расселить 319 семей.

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