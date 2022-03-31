Портфель вкладов банка «Открытие» продемонстрировал рост

Наиболее значительный рост у портфеля депозитов был отмечен в последний месяц — в период высоких ставок по классическим сберегательным продуктам. За март более 50 тысяч граждан стали вкладчиками «Открытия», а объем вкладов увеличился на 55 миллиардов рублей. Об этом сообщает Newstracker.ru.
У частных клиентов наибольшую популярность приобрели вклады сроком на шесть месяцев: их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все главные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА (АА (RU)), «Эксперт РА» (ruAA) и НКР (АA+.ru).