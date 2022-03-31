Портфель вкладов банка «Открытие» продемонстрировал рост

Портфель вкладов банка «Открытие» продемонстрировал рост
Портфель вкладов банка «Открытие» продемонстрировал рост
Сегодня, 19:36ОбществоФото: pxhere.com
С начала года объем срочных вкладов розничных клиентов банка «Открытие», без учета Private, вырос на 23% и по состоянию на конец первого квартала превысил 400 миллиардов рублей. На 1 января 2022 года этот показатель находился на уровне 327 миллиардов рублей.

Наиболее значительный рост у портфеля депозитов был отмечен в последний месяц — в период высоких ставок по классическим сберегательным продуктам. За март более 50 тысяч граждан стали вкладчиками «Открытия», а объем вкладов увеличился на 55 миллиардов рублей. Об этом сообщает Newstracker.ru.

У частных клиентов наибольшую популярность приобрели вклады сроком на шесть месяцев: их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все главные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА (АА (RU)), «Эксперт РА» (ruAA) и НКР (АA+.ru).

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