В Тагиле открыли спортплощадку, о ремонте которой просил инвалид-колясочник Коченков

В Тагиле открыли спортплощадку, о ремонте которой просил инвалид-колясочник Коченков

Сегодня, 14:59ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие спортивной площадки, расположенной в 9-м поселке, сообщил корреспондент TagilCity.ru.

Сначала всех присутствующих поздравил мэр Владислав Пинаев. Он отметил, что знакомство с инициативной группой молодых людей, в частности, инвалидами-колясочниками, послужило толчком к строительству новой площадки.

Саша (Коченков — прим.ред.) объединяет вокруг себя детей, единомышленников. Здесь проходили действительно турниры. Но то, что здесь было раньше — простой пустырь с одной сломанной качелью. И вот инициатива ТОСа, его инициатива, общее желание сделать что-то хорошее, поддержка министров, в частности, Смирнова (министр энергетики и ЖКХ), поддержка реализации этой программы, национальных проектов, позволили сделать вот такую, с моей точки зрения, классную площадку. Я горжусь, что в городе появляются такие места, где можно просто проводить время, заниматься спортом, сказал Пинаев.

Он также рассказал, что в этом году на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено 250 миллионов рублей. В частности проводится обустройство четырех общественных и 18 дворовых территорий.

В частном секторе люди, как правило, дружнее живут. И это уже вторая площадка. Первую мы закончили в прошлом году на Руднике имени III Интернационала,сказал мэр.

Открытие площадки на 9-м поселке
Photo:TagilCity.ru

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поздравил присутствующих с открытием площадки и призвал сохранять ее в надлежащем состоянии.

Это сделано по вашей инициативе, по вашему желанию. Уверен, этот комплекс не последний, который будет в Нижнем Тагиле, подчеркнул Смирнов.

По его словам, за прошедшие три года на реализацию нацпроекта Нижнему Тагилу было выделено 650 миллионов рублей. Последним с речью выступил общественник Александр Коченков.

Я если честно не верил до конца, что этот пустырь превратится в место, куда смогут прийти наши дети, наши подростки, где будут гонять мяч сутра и до ночи, как я в своем детстве. Мы провели здесь все лето со строителями. У нас были и разногласия, но все получилось… Я считаю, что в этом районе наша площадка самая лучшая. Спасибо вам всем, что поддержали меня, сказал Коченков.

Открытие площадки на 9-м поселке
Photo:TagilCity.ru

В июне 2019 года общественник Александр Коченков записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отремонтировать в 9-м поселке спортивную площадку. Несмотря на инвалидность, молодой человек проводит каждый год турниры по футболу и баскетболу в своем районе. При этом спортивные площадки, на которых проводились мероприятия, были в полуразрушенном состоянии. Тагильчанин решил подать заявку на грантовый конкурс, а также начал разработку проекта, но столкнулся с проблемами, которые заставили отложить реализацию идеи. Когда Александр узнал о прямой линии с Путиным, то решил попробовать обратиться к нему. После этого мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с общественником и пообещал построить в поселке новую площадку. Объект обошелся порядка 16 миллионов рублей.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
открытиеплощадкаНижний ТагилКТГ 9 посёлок
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы