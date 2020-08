В Тагиле открыли спортплощадку, о ремонте которой просил инвалид-колясочник Коченков

Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие спортивной площадки, расположенной в 9-м поселке, сообщил корреспондент TagilCity.ru.

Сначала всех присутствующих поздравил мэр Владислав Пинаев. Он отметил, что знакомство с инициативной группой молодых людей, в частности, инвалидами-колясочниками, послужило толчком к строительству новой площадки. Саша (Коченков — прим.ред.) объединяет вокруг себя детей, единомышленников. Здесь проходили действительно турниры. Но то, что здесь было раньше — простой пустырь с одной сломанной качелью. И вот инициатива ТОСа, его инициатива, общее желание сделать что-то хорошее, поддержка министров, в частности, Смирнова (министр энергетики и ЖКХ), поддержка реализации этой программы, национальных проектов, позволили сделать вот такую, с моей точки зрения, классную площадку. Я горжусь, что в городе появляются такие места, где можно просто проводить время, заниматься спортом, сказал Пинаев. Он также рассказал, что в этом году на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено 250 миллионов рублей. В частности проводится обустройство четырех общественных и 18 дворовых территорий. В частном секторе люди, как правило, дружнее живут. И это уже вторая площадка. Первую мы закончили в прошлом году на Руднике имени III Интернационала,сказал мэр. Открытие площадки на 9-м поселке Photo: TagilCity.ru Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поздравил присутствующих с открытием площадки и призвал сохранять ее в надлежащем состоянии. Это сделано по вашей инициативе, по вашему желанию. Уверен, этот комплекс не последний, который будет в Нижнем Тагиле, подчеркнул Смирнов. По его словам, за прошедшие три года на реализацию нацпроекта Нижнему Тагилу было выделено 650 миллионов рублей. Последним с речью выступил общественник Александр Коченков. Я если честно не верил до конца, что этот пустырь превратится в место, куда смогут прийти наши дети, наши подростки, где будут гонять мяч сутра и до ночи, как я в своем детстве. Мы провели здесь все лето со строителями. У нас были и разногласия, но все получилось… Я считаю, что в этом районе наша площадка самая лучшая. Спасибо вам всем, что поддержали меня, сказал Коченков. Открытие площадки на 9-м поселке Photo: TagilCity.ru В июне 2019 года общественник Александр Коченков записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отремонтировать в 9-м поселке спортивную площадку. Несмотря на инвалидность, молодой человек проводит каждый год турниры по футболу и баскетболу в своем районе. При этом спортивные площадки, на которых проводились мероприятия, были в полуразрушенном состоянии. Тагильчанин решил подать заявку на грантовый конкурс, а также начал разработку проекта, но столкнулся с проблемами, которые заставили отложить реализацию идеи. Когда Александр узнал о прямой линии с Путиным, то решил попробовать обратиться к нему. После этого мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с общественником и пообещал построить в поселке новую площадку. Объект обошелся порядка 16 миллионов рублей.

