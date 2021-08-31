ЕР: Родители дошкольников с первого сентября получат 100% оплату больничного

В партии «Единая Россия» заявили, что денежные выплаты по временной нетрудоспособности в сумме 100% от средней зарплаты станут получать родители детей до семи лет включительно. Об этом рассказал первый зампред фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев.

Убрав существующую пропорцию, такая норма хорошо скажется на финансовом благополучии семей, информирует nashgorod.ru. До недавнего времени пособие распространялось по следующему алгоритму: наработавшим стаж до пяти лет платили 60% от зарплаты. Россияне со стажем пять-семь лет получали 80%, а те, у кого было от восьми до 25 лет имели 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах, сетует Исаев. Чтобы исправить ситуацию, парламентарии-единороссы составили и внесли в Госдуму РФ документ, который обеспечит оплату стопроцентного больничного за весь период. Это позволит родителям, не волнуясь, ухаживать за своими детьми. Временное отсутствие на работе не отразится на финансовом благополучии семьи. Жалобы в «Совет матерей» поступали из всех российских регионов. Родители просили исправить ситуацию, сказала руководитель «Совета матерей» и эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая. Молодые родители часто удивлялись сумме полученной выплаты после выхода с больничного по уходу за ребенком. Многие жаловались в «Совет матерей» на несправедливость системы. Те же аптеки не реализуют лекарства по 60% от его цены, подчеркнула Буцкая. «Совет матерей» попросил единороссов создать закон, который устранит эту несправедливость, сообщает сайт er.ru. Важный плюс данной инициативы в том, что изменения в механизме оплаты больничного не приведут к дополнительным расходам работодателей, отметила руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области, председатель комитета по молодежной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова: - Очень своевременно, что в соответствии с законом "Единой России" эта мера поддержки вступает в силу сейчас, с сентября. На дворе - осень, а в этот период дети, как правило, чаще болеют, простывают. Важно, что сейчас молодым родителям можно будет спокойно находиться рядом с ребенком, если он заболел. Не будет опасений о снижении дохода семьи в период больничного. То, что мама и ребенок в эти дни рядом, - важно для обоих. Прекрасно знаю это как мама и бабушка. Более того, важно, что изменения в механизме оплаты больничного не приведут к дополнительным расходам работодателей: выплаты будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования. Сейчас важно донести информацию о новациях в законе до родителей детей до 8 лет, рассказать, что у них такая есть возможность полноценной оплаты больничного.

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