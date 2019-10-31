В Екатеринбурге начался процесс по делу о взятке над депутатом Олегом Кагилевым
Сегодня, 19:43ОбществоФото: официальный сайт Екатеринбургской городской думы
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В Екатеринбурге 31 октября прошло первое заседание суда по делу депутата гордумы Олега Кагилева, который обвиняется в попытке получения взятки, сообщает Ура.ру.
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Кроме депутата перед судом предстанет директор ООО «СПК» Денис Шадрин — ему предъявлено обвинение за посредничество в получении взятки.
По версии следствия, в 2017 году депутат попытался получить взятку в 6,6 млн рублей от главы ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко. За взятку Кагилев должен был посодействовать в получении компанией госконтракта на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский.
Несмотря на возбуждение уголовного дела, Олег Кагилев избирался в думу столицы Урала в 2018 году.
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