В Екатеринбурге начался процесс по делу о взятке над депутатом Олегом Кагилевым

Кроме депутата перед судом предстанет директор ООО «СПК» Денис Шадрин — ему предъявлено обвинение за посредничество в получении взятки.

По версии следствия, в 2017 году депутат попытался получить взятку в 6,6 млн рублей от главы ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко. За взятку Кагилев должен был посодействовать в получении компанией госконтракта на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский.