Прокуратура проведет проверку после задержки авиарейса из Екатеринбурга в Турцию

Прокуратура проведет проверку после задержки авиарейса из Екатеринбурга в Турцию
Прокуратура проведет проверку после задержки авиарейса из Екатеринбурга в Турцию
Сегодня, 10:09ОбществоФото: 1Медиаинвест
Десятки пассажиров не смогли своевременно вылететь из аэропорта Екатеринбурга в Турцию.

Инцидент произошел утром 30 декабря. Намереваясь вылететь в Турцию, пассажиры рейса ZF 9695 компании AZUR AIR загодя приехали в аэропорт Кольцово Екатеринбурга. И вот уже больше суток они томятся в ожидании вылета.

Согласно расписанию полетов, самолет должен был подняться в воздух еще в 6.30 утра. Но затем рейс начали отодвигать (на 9:55; 16:05; 18:00; 20:40; 21:40; 22:30; 22:50; 23:10; 23:30; 2:10).

Теперь вылет планируется на 10.30 утра 31 декабря. Но измученные пассажиры рейса «Екатеринбург-Анталья» всерьез раздражены и намерены наказать перевозчика. Некоторые из них уже обратились в транспортную прокуратуру, сообщает Е1.

У здания аэровокзала есть самолет AZUR AIR, но с ним что-то не так, уверены пассажиры. Иначе бы их отправили в Турцию.

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