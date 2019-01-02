Два чемпионата мира по боксу пройдут в Екатеринбурге летом 2019 года

Летом 2019 года в Екатеринбурге пройдет Международный боксерский форум. Основными событиями мероприятия станут мужской и женский чемпионаты мира, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Впервые Международный боксерский форум состоялся с 1 по 4 февраля 2018 года в Сочи. В его рамках прошел бой между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом за место в финале Всемирной боксерской суперсерии.