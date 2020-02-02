Команда из Нижнего Тагила победила на чемпионате по зимнему офицерскому троеборью
В Тагильском ракетном соединении завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью. Его победителем стала команда из Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский рабочий».
В соревнованиях участвовали военнослужащие различных воинских частей и соединений РВСН Оренургского ракетного объединения. Они боролись за звание лучшего троеборца в командном и личном зачете.
Участникам предстояло пройти три вида состязаний: стрельбу из пистолета Макарова, лыжную гонку и плавание. Для каждого упражнения давалась только одна попытка.
Победителя определили по наибольшему количеству набранных очков за выполнение упражнений.
На первом месте оказалась команда Тагильского ракетного соединения, которая представит Оренбургское ракетное объединение в масштабе РВСН. Второе место заняла команда Ясненского ракетного соединения. Третье место досталось команде Юрьянского соединения РВСН.
Победители чемпионата примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ по зимнему офицерскому троеборью.