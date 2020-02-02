Команда из Нижнего Тагила победила на чемпионате по зимнему офицерскому троеборью

В соревнованиях участвовали военнослужащие различных воинских частей и соединений РВСН Оренургского ракетного объединения. Они боролись за звание лучшего троеборца в командном и личном зачете.

Участникам предстояло пройти три вида состязаний: стрельбу из пистолета Макарова, лыжную гонку и плавание. Для каждого упражнения давалась только одна попытка.

Победителя определили по наибольшему количеству набранных очков за выполнение упражнений.

На первом месте оказалась команда Тагильского ракетного соединения, которая представит Оренбургское ракетное объединение в масштабе РВСН. Второе место заняла команда Ясненского ракетного соединения. Третье место досталось команде Юрьянского соединения РВСН.