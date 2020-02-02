В Нижнем Тагиле прошла детская «Лыжня России-2020»

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Сегодня в Нижнем Тагиле на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» прошла детская «Лыжня России-2020», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дети, в возрасте шести-семи лет преодолели дистанцию в 500 метров. Также прошли отдельные забеги, в которых подготовку демонстрировали семьи.
Мероприятие посетил Владислав Пинаев. Он предложил всем собравшимся поучаствовать в «Лыжне России», которая пройдет восьмого февраля на полигоне «Старатель».
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