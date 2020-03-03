Тагильские летающие лыжники примут участие в мировом первенстве среди юниоров
Сегодня, 15:16СпортФото: pixabay.com
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Летающие лыжники из Нижнего Тагила примут участие в первенстве мира среди юниоров, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнование проходит в Германии. На него отправились четверо воспитанников тагильской школы олимпийского резерва «Аист». Это Илья Маньков, Михаил Пуртов, Кристина Прокопьева и Алина Бородина.
В четверг, 5 марта пройдет индивидуальный старт. 7 марта состоятся соревнования мужских и женских команд, а 8 марта — смешанных.
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