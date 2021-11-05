Тагильчанка Майя Хромых выступит на Гран-При по фигурному катанию в Италии

Тагильчанка Майя Хромых выступит на Гран-При по фигурному катанию в Италии
Тагильчанка Майя Хромых выступит на Гран-При по фигурному катанию в Италии
Сегодня, 12:00СпортФото: страница Майи Хромых в Instagram
Уроженка Нижнего Тагила Майя хромых примет участие в Гран-При по фигурному катанию в Италии. Соревнования стартуют 5 ноября.

15-летняя фигуристка начинала карьеру в спортшколе «Спутник» Нижнего Тагила. Сейчас Майя Хромых занимается у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

На чемпионате России Майя по итогам сезона заняла пятое место и была включена в основной состав национальной сборной. Фигуристка не раз становилась призером разных соревнований, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, Майя Хромых стала победительницей на Budapest Trophy в Венгрии. Она исполнила два четверных прыжка и обошла по баллам действующую чемпионку мира Анну Щербакову.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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