Тагильчанка Майя Хромых выступит на Гран-При по фигурному катанию в Италии

15-летняя фигуристка начинала карьеру в спортшколе «Спутник» Нижнего Тагила. Сейчас Майя Хромых занимается у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
На чемпионате России Майя по итогам сезона заняла пятое место и была включена в основной состав национальной сборной. Фигуристка не раз становилась призером разных соревнований, пишет «Тагильский рабочий».
Напомним, Майя Хромых стала победительницей на Budapest Trophy в Венгрии. Она исполнила два четверных прыжка и обошла по баллам действующую чемпионку мира Анну Щербакову.