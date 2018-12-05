Центры бокса будут созданы в пяти городах Свердловской области к 2022 году
Сегодня, 20:12СпортФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
К 2022 году центры бокса появятся в Нижнем Тагиле, Серове, Талице, Красноуфимске и Каменске-Уральском.
В спортивных сооружениях смогут заниматься боксеры любой квалификации и подготовки. Как сообщил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, в одном из центров смогут заниматься боксом до 300 спортсменов.
Как пишет ТАСС, в 2019 году Екатеринбург примет чемпионат мира по боксу.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей