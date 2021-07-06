Скорость и драйв: в Нижнем Тагиле прошли соревнования по дрифту

Несмотря на непогоду, около тысячи болельщиков за пилотов собралось на горе Долгая в Нижнем Тагиле. Там состоялся второй этап Кубка Урала по дрифту #DRIFTWARS 2021.
В гонках приняли участие 55 пилотов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Сургута и других городов. Главными организаторами соревнований стали Павел Маньяков, Владимир Ольховиков и Ирина Рудакова.
Первое место завоевал Евгений Корнев из Екатеринбурга. Пилот выступал на Toyota Altezza. «Серебро» досталось челябинцу Сергею Абраменкову на ВАЗ-2106. Замыкает тройку лидеров Александр Орлов из Тюмени на Nissan Skyline.
Напомним, чемпионат по дрифту #DRIFTWARS проводится ежегодно в Нижнем Тагиле с 2015 года. В этом году организационный комитет получил 78 заявок на участие. Помимо гонок, зрители могли посетить выставку уникальных автомобилей. Кроме того, организаторы разыгрывали призы и подарки.