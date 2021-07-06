Скорость и драйв: в Нижнем Тагиле прошли соревнования по дрифту

Напомним, чемпионат по дрифту #DRIFTWARS проводится ежегодно в Нижнем Тагиле с 2015 года. В этом году организационный комитет получил 78 заявок на участие. Помимо гонок, зрители могли посетить выставку уникальных автомобилей. Кроме того, организаторы разыгрывали призы и подарки.