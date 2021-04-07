5 медалей завоевали свердловские летающие лыжники на чемпионатах России

Сборная Свердловской области на Чемпионате России завоевала бронзовые награды в трех дисциплинах. Медали за третье место в женском старте на трамплине К95 были вручены Алине Бородиной и Кристине Прокопьевой из Нижнего Тагила, а также Валерии Колясниковой из Екатеринбурга и Ксении Пискуновой из Новоуральска.