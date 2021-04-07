5 медалей завоевали свердловские летающие лыжники на чемпионатах России

Тагильский комплекс трамплинов «Аист» принимал спортсменов со всей страны с 25 по 29 марта. Всего в соревнованиях приняли участие около 80 лыжников из 9 регионов.
Екатеринбуржец Самир Мастиев занял второе место в индивидуальном старте у мужчин (трамплин К90 и гонка на 10 км). Также серебряную медаль Самир Мастиев в паре с уроженцем Нижнего Тагила Максимом Кипиным завоевали в командных соревнованиях (трамплин К90 и гонка на 7,5 км).
А с 1 по 6 апреля российские спортсмены соревновались в прыжках с трамплина в городе Чайковский Пермского края.
Сборная Свердловской области на Чемпионате России завоевала бронзовые награды в трех дисциплинах. Медали за третье место в женском старте на трамплине К95 были вручены Алине Бородиной и Кристине Прокопьевой из Нижнего Тагила, а также Валерии Колясниковой из Екатеринбурга и Ксении Пискуновой из Новоуральска.
«Бронзу» взяли уральские лыжники и в соревнованиях микстов. В этой дисциплине вновь отличились тагильчане — воспитанники спортивной школы «Аист» Михаил Пуртов и Вадим Шишкин, Алина Бородина и Кристина Прокопьева.
Также медали за третье место завоевали тагильчане Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Илья Маньков в мужском командном турнире на большом трамплине К125, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, в марте Мария Гущина из Нижнего Тагила оказалась первой в лыжном марафоне «Европа-Азия 2021». Она быстрее всех женщин преодолела дистанцию в 50 километров.