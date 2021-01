Тагильские спортсмены получили награды на свердловском чемпионате по лыжным гонкам

В Нижнем Тагиле проходит чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам. В первый день состоялась дистанционная гонка свободным стилем.

Мужчины должны были преодолеть 15 километров, а женщины 10, сообщает «Тагильский рабочий». В результате победу среди юниоров одержала Екатерина Наумова из клуба «Спутник». Второе место получила ученица СШОР «Спутник» Анастасия Шумская. А серебро забрал Дмитрий Паньшин из СШОР «Аист». Среди других возрастных групп тагильчане наград не получили. 8 января состоялись гонки классическим стилем, в которых победителем стал Дмитрий Паньшин, а бронзу получила Екатерина Наумова. Напомним, в конце декабря стало известно, что спортсмен из Нижнего Тагила Илья Маньков был включен в состав сборной России для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах. Тагильчанин Илья Маньков выступит на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Германии

