Тагильские спортсмены получили награды на свердловском чемпионате по лыжным гонкам

Мужчины должны были преодолеть 15 километров, а женщины 10, сообщает «Тагильский рабочий».
В результате победу среди юниоров одержала Екатерина Наумова из клуба «Спутник». Второе место получила ученица СШОР «Спутник» Анастасия Шумская. А серебро забрал Дмитрий Паньшин из СШОР «Аист».
Среди других возрастных групп тагильчане наград не получили.
8 января состоялись гонки классическим стилем, в которых победителем стал Дмитрий Паньшин, а бронзу получила Екатерина Наумова.
Напомним, в конце декабря стало известно, что спортсмен из Нижнего Тагила Илья Маньков был включен в состав сборной России для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах.