В Нижнем Тагиле на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах победил Штефан Крафт

Японец Юкея Сато стал первым на Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле Фото

Сегодня, 7 декабря, в Нижнем Тагиле открылся этап Кубка мира среди летающих лыжников. Победу в прыжках на лыжах с трамплина одержал спортсмен из Японии Юкея Сато, передает корреспондент TagilCity.ru.