В Нижнем Тагиле на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах победил Штефан Крафт
Сегодня, 21:26СпортФото: Илья Колесов/ vk.com/hilltagil
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В последний соревновательный день этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина, который проходит в Нижнем Тагиле, лидером зачета стал австралийский спортсмен Штефан Крафт.
Сюжеты: Нижний Тагил
Летающий лыжник из Австралии набрал 277,6 очков и стал победителем соревнований. Второе место занял швейцарец Киллиан Пайер с результатом 254,6 очка. Третьим стал японец Рюи Кобаяси — 252,3 очка.
Россиянин Дмитрий Васильев занял 26 строчку турнирной таблицы с результатом 188,5 очков.
Напомним, вчера, 7 декабря на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина победил японец Юкея Сато.
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