Спортсмены отказываются приезжать в Екатеринбург на всероссийскую Универсиаду

Соревнования Универсиады-2020, в связи с ситуацией в России и мире, проводятся без зрителей, с регулярным наблюдением за состоянием спортсменов и судей. Чтобы снизить риск заражения COVID-19, сооружения, с которыми взаимодействуют спортсмены, обрабатываются.