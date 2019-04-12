В Екатеринбурге предварительно одобрено возведение биатлонного комплекса

418 человек собрались на публичные слушания по поводу изменения границы особо охраняемой природной территории в районе 12-го километра Московского тракта. 277 голосовавших поддержали перевод земель, 48 – выступили против, еще 24 – воздержались от голосования.

Инициатором слушаний выступил ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных команд Свердловской области». В поддержку строительства многофункционального биатлонного комплекса высказался депутат госдумы Сергей Чепиков. По его словам, действующий комплекс не соответствует международным стандартам.

Планируется длинная лыжероллерная трасса — около 12 километров, можно будет заниматься скандинавской ходьбой. Комплекс даст возможность развития здорового образа жизни», — объявил он, выразив надежду на поддержку горожан, сообщил Чепиков.

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин предложил рассмотреть перспективу, если вместо спортивного комплекса из-за недостатка финансирования на охранной территории возведут жилой комплекс, как в ситуации с теннисным центром Бориса Ельцина.

Главным доводом против строительства многофункционального комплекса стало то, что его возведение планируется на предположительном месте массовых расстрелов в 30–40-е годы XX века.

Свердловская область очень большая. Можно такие места выбрать — ни в Норвегии, ни в Швеции таких мест нет, предложил один из выступавших.