В Екатеринбурге предварительно одобрено возведение биатлонного комплекса
На публичных слушаниях по вопросу изменения границ особо охраняемой природной территории, где планируется строительство биатлонного комплекса, большая часть собравшихся проголосовали за перевод земель, сообщает интернет-издание Znak.
418 человек собрались на публичные слушания по поводу изменения границы особо охраняемой природной территории в районе 12-го километра Московского тракта. 277 голосовавших поддержали перевод земель, 48 – выступили против, еще 24 – воздержались от голосования.
Инициатором слушаний выступил ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных команд Свердловской области». В поддержку строительства многофункционального биатлонного комплекса высказался депутат госдумы Сергей Чепиков. По его словам, действующий комплекс не соответствует международным стандартам.
Планируется длинная лыжероллерная трасса — около 12 километров, можно будет заниматься скандинавской ходьбой. Комплекс даст возможность развития здорового образа жизни», — объявил он, выразив надежду на поддержку горожан, сообщил Чепиков.
Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин предложил рассмотреть перспективу, если вместо спортивного комплекса из-за недостатка финансирования на охранной территории возведут жилой комплекс, как в ситуации с теннисным центром Бориса Ельцина.
Главным доводом против строительства многофункционального комплекса стало то, что его возведение планируется на предположительном месте массовых расстрелов в 30–40-е годы XX века.
Свердловская область очень большая. Можно такие места выбрать — ни в Норвегии, ни в Швеции таких мест нет, предложил один из выступавших.
Замминистра спорта резюмировал, что жилищного строительства не будет до тех пор, пока не проведут исследования всех захоронений в зоне строительства и не оформят необходимые заключения и разрешения.