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В Екатеринбурге предварительно одобрено возведение биатлонного комплекса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге предварительно одобрено возведение биатлонного комплекса

12 апреля, 18:21СпортФото: Znak
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