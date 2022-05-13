Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали две золотых медали и одну бронзовую на первенстве России в категории до 24 лет.

Два тагильских гребца победили в первенстве России среди молодежи. Соревнования состоялись на канале в Окуловке Новгородской области. Соревновались спортсмены в возрасте до 24 лет. По данным «Тагильского рабочего», в соревновании участвовали воспитанники СШОР «Уралец». Они получили два первых места и одно третье. 23-летний Дмитрий Храмцов получил «золото». 22-летний Дмитрий Лабасов продемонстрировал лучшее время в соревнованиях на байдарке. 20-летний Александр Харламцев стать третьим в гонке на каноэ.

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