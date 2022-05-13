Два тагильских гребца победили в первенстве России среди молодежи

Два тагильских гребца победили в первенстве России среди молодежи
Два тагильских гребца победили в первенстве России среди молодежи
Сегодня, 14:13СпортФото: СШОР «Уралец».
Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали две золотых медали и одну бронзовую на первенстве России в категории до 24 лет.

Два тагильских гребца победили в первенстве России среди молодежи. Соревнования состоялись на канале в Окуловке Новгородской области. Соревновались спортсмены в возрасте до 24 лет.

По данным «Тагильского рабочего», в соревновании участвовали воспитанники СШОР «Уралец». Они получили два первых места и одно третье.

23-летний Дмитрий Храмцов получил «золото». 22-летний Дмитрий Лабасов продемонстрировал лучшее время в соревнованиях на байдарке. 20-летний Александр Харламцев стать третьим в гонке на каноэ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
спортсоревнования#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы