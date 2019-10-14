Сборная Росси по футболу досрочно вышла на Евро-2020

Российские футболисты разгромили команду Кипра со счетом 5:0. На 9-й минуте гол забил Денис Чернышев, на 22-й минуте отличился Магомед Оздоев, на 79-й минуте гол в ворота соперников забил Антон Дзюба, четвертый гол на счету у Александра Головина (89 минута), пятый гол вновь забил Денис Чернышев.