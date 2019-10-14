Сборная Росси по футболу досрочно вышла на Евро-2020
Сегодня, 09:03СпортФото: Официальная группа в соцсети сборной России по футболу
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Российская футбольная сборная 13 октября разгромила сборную Кипра и досрочно вышла на Евро 2020 года.
Российские футболисты разгромили команду Кипра со счетом 5:0. На 9-й минуте гол забил Денис Чернышев, на 22-й минуте отличился Магомед Оздоев, на 79-й минуте гол в ворота соперников забил Антон Дзюба, четвертый гол на счету у Александра Головина (89 минута), пятый гол вновь забил Денис Чернышев.
Российская сборная одержала седьмую подряд победу в официальных матчах. На счету сборной сейчас 21 очко, и она занимает второе место в группе.
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