Демонстрация макета легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле состоится в декабре

В Нижнем Тагиле прошло совещание по строительству легкоатлетического манежа. В декабре 2018 года в Нижний Тагил будут переданы документы для прохождения государственной экспертизы, необходимой для включения строительства в федеральную и региональную программы. Также в декабре состоится презентация макета будущего спорткомплекса.

По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова, будущий легкоатлетический манеж станет «самым современным в России» со скалодромом, там можно будет организовывать соревнования федерального масштаба, в спорткомплексе будет предусмотрена площадка для занятий пожарно-приладными видами спорта.