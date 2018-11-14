Демонстрация макета легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле состоится в декабре
Документация для прохождения госэкспертизы и демонстрация макета будущего легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле состоится в декабре 2018 года.
В Нижнем Тагиле прошло совещание по строительству легкоатлетического манежа. В декабре 2018 года в Нижний Тагил будут переданы документы для прохождения государственной экспертизы, необходимой для включения строительства в федеральную и региональную программы. Также в декабре состоится презентация макета будущего спорткомплекса.
По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова, будущий легкоатлетический манеж станет «самым современным в России» со скалодромом, там можно будет организовывать соревнования федерального масштаба, в спорткомплексе будет предусмотрена площадка для занятий пожарно-приладными видами спорта.
Согласно проекту спорткомплекса, в манеже будет смонтирована уникальная гидравлическая система для регулировки виражей на беговых дорожках, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.