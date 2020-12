Пловчиха Анастасия Кирпичникова из Нижнего Тагила, занимающаяся в спортивном клубе «Спутник» установила новый рекорд России в плавании на 800 метров.

На национальном чемпионате в Казани дистанцию на короткой воде она преодолела за 8.10.62, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода». В результат девушка побила рекорд, который не обновлялся с 2006 года и завоевала «золото». В общей сложности тагильские пловцы получили девять медалей, из них три золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Напомним, 6 декабря во время проведения этапа Кубка Мира по прыжкам на лыжах среди мужчин, который проходил в Нижнем Тагиле, был побит рекорд трамплина. На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле побит рекорд трамплина

