В Минспорте решают вопрос о присвоении федерального уровня тагильской «Лыжне России»
В Министерстве спорта РФ решается вопрос о присвоении федерального уровня массовой гонке «Лыжня России», пишет АН «Между строк». В этом году соревнования планируется провести в Нижнем Тагиле 8 февраля.
Окончательное решение о проведении областной лыжной гонки в Нижнем Тагиле будет принято 16 января. В случае положительного ответа в город приедут федеральные чиновники, а также существенно увеличится количество участников мероприятия. Для них нужно будет предусмотреть трансфер и места для проживания.
Нужно сказать спасибо губернатору за то, что «Лыжня» вернулась на родину. И наша задача сегодня — провести её на высоком уровне,рассказал замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.
В этом году «Лыжня России» пройдет на на полигоне «Старатель». В гонке примут участие олимпийские чемпионы по биатлону и депутаты Госдумы Антон Шипулин и Сергей Чепиков. Кроме того, ожидается приезд свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
Профессиональные спортсмены должны будут преодолеть дистанцию в 10 километров. Массовый забег пройдет на дистанцию 2,5 километра. Победители гонки получат в подарок снегоходы. Все участникам достанутся фирменные шапки. Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня с кашей и чаем.
Для удобства участников «Лыжни России — 2020» 8 февраля с 10.00 до 15.00 в районе ТЦ «DEPO» будет организована перехватывающая парковка. До полигона и обратно с интервалом в 30 минут можно будет доехать на автобусе.