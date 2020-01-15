В Минспорте решают вопрос о присвоении федерального уровня тагильской «Лыжне России»

Окончательное решение о проведении областной лыжной гонки в Нижнем Тагиле будет принято 16 января. В случае положительного ответа в город приедут федеральные чиновники, а также существенно увеличится количество участников мероприятия. Для них нужно будет предусмотреть трансфер и места для проживания.

Нужно сказать спасибо губернатору за то, что «Лыжня» вернулась на родину. И наша задача сегодня — провести её на высоком уровне,рассказал замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

В этом году «Лыжня России» пройдет на на полигоне «Старатель». В гонке примут участие олимпийские чемпионы по биатлону и депутаты Госдумы Антон Шипулин и Сергей Чепиков. Кроме того, ожидается приезд свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Профессиональные спортсмены должны будут преодолеть дистанцию в 10 километров. Массовый забег пройдет на дистанцию 2,5 километра. Победители гонки получат в подарок снегоходы. Все участникам достанутся фирменные шапки. Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня с кашей и чаем.