Четыре юных тагильских тяжелоатлета стали призерами на первенстве региона

Спортсмены из Нижнего Тагила Никита Алалыкин, Софья Назарова, Стефания Коновалова и Матвей Миронов заняли призовые места на первенстве Свердловской области по тяжелой атлетике.

13 и 14 февраля соревнования среди юношей и девушек 13-17 лет прошли в Каменске-Уральском. В них приняли участие тагильские спортсмены из спортивной школы «Юность». Никита Алалыкин получил «бронзу» в весовой категории до 45 килограмм. В этой же весовой категории Софья Назарова заняла первое место. Photo: спортшкола "Юность" Это были отборочные соревнования к первенству России по этому же возрасту. Оно пройдет с 15 по 24 марта в Старом Осколе Белгородской области. Матвей Миронов занял первое место в весовой категории до 89 килограмм. Он будет участвовать в первенстве страны в категории до 15 лет,рассказал TagilCity.ru тренер команды Юрий Клещевников. По его словам, Матвей показал результат, который будет хорошо выглядеть на всероссийских соревнованиях. Также тренер отметил, что 15-летняя Стефания Коновалова, которая является двоюродной сестрой Матвея Миронова, выиграла «золото» в весовой категории до 64 килограмм. Она выполнила первый взрослый спортивный разряд и установила областные рекорды среди спортсменов до 15 лет. Photo: спортшкола "Юность" Напомним, в декабре 2020 года пять тяжелоатлетов из Нижнего Тагила заняли призовые места на Кубке Свердловской области. Пять тагильских тяжелоатлетов заняли призовые места на Кубке Свердловской области

