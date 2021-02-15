Четыре юных тагильских тяжелоатлета стали призерами на первенстве региона

Это были отборочные соревнования к первенству России по этому же возрасту. Оно пройдет с 15 по 24 марта в Старом Осколе Белгородской области. Матвей Миронов занял первое место в весовой категории до 89 килограмм. Он будет участвовать в первенстве страны в категории до 15 лет,рассказал TagilCity.ru тренер команды Юрий Клещевников.