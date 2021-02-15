Четыре юных тагильских тяжелоатлета стали призерами на первенстве региона

13 и 14 февраля соревнования среди юношей и девушек 13-17 лет прошли в Каменске-Уральском. В них приняли участие тагильские спортсмены из спортивной школы «Юность».
Никита Алалыкин получил «бронзу» в весовой категории до 45 килограмм. В этой же весовой категории Софья Назарова заняла первое место.
Это были отборочные соревнования к первенству России по этому же возрасту. Оно пройдет с 15 по 24 марта в Старом Осколе Белгородской области. Матвей Миронов занял первое место в весовой категории до 89 килограмм. Он будет участвовать в первенстве страны в категории до 15 лет,рассказал TagilCity.ru тренер команды Юрий Клещевников.
По его словам, Матвей показал результат, который будет хорошо выглядеть на всероссийских соревнованиях.
Также тренер отметил, что 15-летняя Стефания Коновалова, которая является двоюродной сестрой Матвея Миронова, выиграла «золото» в весовой категории до 64 килограмм. Она выполнила первый взрослый спортивный разряд и установила областные рекорды среди спортсменов до 15 лет.
Напомним, в декабре 2020 года пять тяжелоатлетов из Нижнего Тагила заняли призовые места на Кубке Свердловской области.