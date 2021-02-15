Четыре юных тагильских тяжелоатлета стали призерами на первенстве региона

Четыре юных тагильских тяжелоатлета стали призерами на первенстве региона

Сегодня, 18:42СпортPhoto: pixabay.com
Спортсмены из Нижнего Тагила Никита Алалыкин, Софья Назарова, Стефания Коновалова и Матвей Миронов заняли призовые места на первенстве Свердловской области по тяжелой атлетике.

13 и 14 февраля соревнования среди юношей и девушек 13-17 лет прошли в Каменске-Уральском. В них приняли участие тагильские спортсмены из спортивной школы «Юность».

Никита Алалыкин получил «бронзу» в весовой категории до 45 килограмм. В этой же весовой категории Софья Назарова заняла первое место.

Photo:спортшкола "Юность"

Это были отборочные соревнования к первенству России по этому же возрасту. Оно пройдет с 15 по 24 марта в Старом Осколе Белгородской области. Матвей Миронов занял первое место в весовой категории до 89 килограмм. Он будет участвовать в первенстве страны в категории до 15 лет,рассказал TagilCity.ru тренер команды Юрий Клещевников.

По его словам, Матвей показал результат, который будет хорошо выглядеть на всероссийских соревнованиях.

Также тренер отметил, что 15-летняя Стефания Коновалова, которая является двоюродной сестрой Матвея Миронова, выиграла «золото» в весовой категории до 64 килограмм. Она выполнила первый взрослый спортивный разряд и установила областные рекорды среди спортсменов до 15 лет.

Photo:спортшкола "Юность"

Напомним, в декабре 2020 года пять тяжелоатлетов из Нижнего Тагила заняли призовые места на Кубке Свердловской области.

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