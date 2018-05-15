Областной чемпионат по велоспорту стал юбилейным для Нижнего Тагила (ВИДЕО)
15 мая, 17:30Спорт
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В Нижнем Тагиле состоялся пятый, юбилейный чемпионат области по велоспорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 12 по 13 мая в Нижнем Тагиле прошел ежегодный чемпионат области по велоспорту. Для города это юбилейный, пятый чемпионат.
Более 220 спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей проехали по улицам Дзержинского района. Маршрут велогонки проходил по проспектам Дзержинского и Вагоностроителей, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео:«Тагил-ТВ»
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Свердловская областьспортВагонкаДзержинский районсоревнованиявелосипедтюменская областьЧелябинская область
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