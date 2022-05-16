Тагильчанин Никита Губенко получил Кубок России по гребному слалому

Он занял первое место в категории «байдарка-одиночка». Дмитрий Лабасов занял третье место. На каноэ-одиночке вторым стал Дмитрий Храмцов, сообщает пресс-служба администрации города.
Все спортсмены являются членами сборной России. Самым опытным из всех является 28-летний Никита Губенко. Он ранее был победителем этапа Кубка мира и неоднократно становился чемпионом России. 23-летний Дмитрий Храмцов — призер чемпионата Европы и мира в командных гонках.
22-летний Дмитрий Лабасов является чемпионом страны и обладателем кубка.