Тагильчанин Никита Губенко получил Кубок России по гребному слалому

Все спортсмены являются членами сборной России. Самым опытным из всех является 28-летний Никита Губенко. Он ранее был победителем этапа Кубка мира и неоднократно становился чемпионом России. 23-летний Дмитрий Храмцов — призер чемпионата Европы и мира в командных гонках.