Ксения Фоминых из Екатеринбурга выиграла чемпионат мира по парашютному спорту

Уралчанка выступала на мундиале только среди юниоров, однако была признана лучшей в точности приземления. При этом 24-летняя спортсменка считает, что если бы она выступала во взрослом зачете, к которому она готовилась в течение пяти лет, то стала бы лишь второй.