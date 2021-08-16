Ксения Фоминых из Екатеринбурга выиграла чемпионат мира по парашютному спорту

Спортсменка из Екатеринбурга Ксения Фоминых выиграла чемпионат мира по парашютному спорту. Соревнования с участием представителей разных стран мира прошли в Кемерово.
Уралчанка выступала на мундиале только среди юниоров, однако была признана лучшей в точности приземления. При этом 24-летняя спортсменка считает, что если бы она выступала во взрослом зачете, к которому она готовилась в течение пяти лет, то стала бы лишь второй.
Отметим, что Фоминых занимается парашютным спортом уже десять лет. За эти годы на ее счету более 2,5 тыс. прыжков. Также оно выступает за армейскую команду ЦСКА и является сержантом.
Напомним, россиянин Дмитрий Ахманаев из Екатеринбурга стал чемпионом класса "Атом" в эндуро-гонке Red Bull Romaniacs. Соревнования проходили в Румынии.