Тагильские спортсмены стали призерами первенства Европы по кикбоксингу

14-летняя Анастасия Середкина выступала в весе до 46 килограмм. В первом бою она победила соперницу из Греции, а в полуфинале проиграла украинке. Середкина также завоевала бронзу. У нее была травма спины и выстцпать в полную силу у спортсменки не получилось, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.