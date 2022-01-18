Нижний Тагил станет главной площадкой в регионе для гонки «Лыжня России-2022»

Проведение традиционной «Декады лыжного спорта» предполагается с 2 по 13 февраля. За данный период участники должны преодолеть любую дистанцию. Ограничений по времени нет, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
12 февраля на базе ГАУ СО СШОР «Аист» запланировано проведение главного спортивного забега области. Всего будет несколько этапов в четырех возрастных группах: на дистанциях 10 и 5 километров мужчины, женщины, юноши и девушки. Каждая группа насчитывает до 50 лучших лыжников исходя из рейтинга общественной организации «Федерация лыжных гонок Свердловской области». Победитель сможет получить снегоход.
Соревнования «Лыжня России», нацеленные на ребят из детских садов, пройдут 13 февраля на площадке ФОК «Президентский». В общей сложности детям надо будет пройти 500 метров. Каждый участник получит сувенир. А 23 февраля соревнование состоится в деревне Баронская. В нем примут участие жители сельской местности.
Напомним, 9 января стало известно, что в Нижнем Тагиле финишировал чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам. В общей сложности тагильчане завоевали пять медалей.