Нижний Тагил станет главной площадкой в регионе для гонки «Лыжня России-2022»

12 февраля на базе ГАУ СО СШОР «Аист» запланировано проведение главного спортивного забега области. Всего будет несколько этапов в четырех возрастных группах: на дистанциях 10 и 5 километров мужчины, женщины, юноши и девушки. Каждая группа насчитывает до 50 лучших лыжников исходя из рейтинга общественной организации «Федерация лыжных гонок Свердловской области». Победитель сможет получить снегоход.