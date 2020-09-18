Логотип Универсиады-2023 представят в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night

Презентация пройдёт сегодня в 00.20 по местному времени и будет транслироваться на площадке во «Вконтакте». Организаторы рассказали, что перед разработчиками логотипа стояла задача создать его таким, чтобы эмблема была востребована через три года в момент проведения Универсиады, когда «технологии уйдут вперёд». Как итог — логотип, сочетающий в себе минимализм, понятные геометрические формы, современную анимацию и конструктивизм.