Логотип Универсиады-2023 представят в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night

Логотип Универсиады-2023, запланированной на лето, покажут в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night, сообщает ТАСС.

Презентация пройдёт сегодня в 00.20 по местному времени и будет транслироваться на площадке во «Вконтакте». Организаторы рассказали, что перед разработчиками логотипа стояла задача создать его таким, чтобы эмблема была востребована через три года в момент проведения Универсиады, когда «технологии уйдут вперёд». Как итог — логотип, сочетающий в себе минимализм, понятные геометрические формы, современную анимацию и конструктивизм. Напоминаем, что соревнования стартуют с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении Универсиады в столице Урала было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта.

