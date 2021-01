Во время «Лыжни-2021» в Нижнем Тагиле отменят массовый забег

Традиционная гонка «Лыжня России» пройдет в новом формате на территории Нижнего Тагила. Соответствующее решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

Спортивное мероприятие, по словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, состоится 13 февраля без традиционного массового забега. Отмечается, что главная площадка «Лыжни» будет организована в Нижнем Тагиле на территории спортивного комплекса «Аист». Старты пройдут в несколько этапов по 50 человек. Общее количество участников — не более 400 человек,отметил Леонид Рапопорт. Также в этот день состоятся старты в муниципальных образованиях. Там должны быть соблюдены все требования Роспотребнодзара, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Напомним, накануне стало известно, что тагильские лыжники Вероника Ходырева и Павел Патрушев стали призерами на первенстве Свердловской области среди спортсменов 2005–2006 годов рождения. Тагильские лыжники стали призерами первенства Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter