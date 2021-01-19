Во время «Лыжни-2021» в Нижнем Тагиле отменят массовый забег

Спортивное мероприятие, по словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, состоится 13 февраля без традиционного массового забега.
Отмечается, что главная площадка «Лыжни» будет организована в Нижнем Тагиле на территории спортивного комплекса «Аист».
Старты пройдут в несколько этапов по 50 человек. Общее количество участников — не более 400 человек,отметил Леонид Рапопорт.
Также в этот день состоятся старты в муниципальных образованиях. Там должны быть соблюдены все требования Роспотребнодзара, направленные на борьбу с распространением COVID-19.
Напомним, накануне стало известно, что тагильские лыжники Вероника Ходырева и Павел Патрушев стали призерами на первенстве Свердловской области среди спортсменов 2005–2006 годов рождения.