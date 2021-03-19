Шатов — перед матчем с «Химками»: Пришел тренер, который организовал команду

Шатов — перед матчем с «Химками»: Пришел тренер, который организовал команду

Сегодня, 22:12СпортФото: pxhere.com
Игорь Черевченко возглавил подмосковную команду 25 сентября 2020 года.

Российский полузащитник «Рубина» Олег Шатов поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России с подмосковными «Химками».

— «Химки» - хорошая команда, хорошие исполнители, пришел тренер, который организовал команду, поставил футбол. Думаю, «Химки» заслуженно набирают очки, не проигрывают. В Казани будет совсем другая игра, мы будем настраиваться на победу, так как у нас есть неплохие шансы закрепиться в верхней части турнирной таблицы, — цитирует Шатова «Советский спорт».

Стоит добавить, что команда Черевченко не знает поражений на протяжении девяти последних матчей в РПЛ.

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