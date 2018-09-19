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Тагильский горнолыжный курорт «Гора Белая» победил на Международном лыжном салоне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 09 19 131054 www.youtube.com

Тагильский горнолыжный курорт «Гора Белая» победил на Международном лыжном салоне

Сегодня, 20:50Спорт
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