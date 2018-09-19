Тагильский горнолыжный курорт «Гора Белая» победил на Международном лыжном салоне
Сегодня, 20:50Спорт
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Нижнетагильский комплекс «Гора Белая» стал лучшим семейным курортом в России. Это признало жюри Международного Лыжного Салона, который проходил в Москве на минувшей неделе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Комплекс одержал победу в номинации лучший семейный курорт, а также вошел в книгу «Горнолыжная Россия-2018».
В рамках лыжного салона и форума «Горнолыжная Россия» собрались специалисты рынка спорта и туризма, а также те, кто любит путешествовать и отдыхать активно.
Видео
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Видео: Тагил-ТВ
Участники мероприятий обвинялись опытом строительства, управления и эксплуатации отечественных горнолыжных индустрий, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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