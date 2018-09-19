Тагильский горнолыжный курорт «Гора Белая» победил на Международном лыжном салоне

Комплекс одержал победу в номинации лучший семейный курорт, а также вошел в книгу «Горнолыжная Россия-2018».

В рамках лыжного салона и форума «Горнолыжная Россия» собрались специалисты рынка спорта и туризма, а также те, кто любит путешествовать и отдыхать активно.